МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Анализ работы по обеспечению безопасности дорожного движения обусловил подготовку в МВД ряда поправок в действующее законодательство, которые уточнят и ужесточат требования к получению водительских прав определенных категорий, обяжут иностранцев получать российские права, а также сузят возможности для тех, кто уже был задержан за вождение в пьяном виде, вновь получить водительское удостоверение. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Госдума приняла закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля

Сегодня, по словам юриста, любой гражданин может получить права категории D, не имея опыта вождения. Однако, основываясь на зарубежном опыте и статистике ДТП, разработчики проекта посчитали, что для управления автобусом или микроавтобусом необходим будет стаж вождения не менее 1 года легкового авто или грузовика.

"Вполне справедливым видится изменение, запрещающее водителям, наказанным судом за вождение в пьяном виде, в течение года после решения суда сдавать экзамен на права в ГИБДД. Эта норма коснется и тех, кто ранее был наказан за отказ от медосвидетельствования", — отмечает Соловьев.

Также повышению уровня безопасности дорожного движения послужит нововведение, обязывающее иностранных граждан в течение года после получения вида на жительство в России обменять национальное водительское удостоверение на российское, соответственно, с прохождением медицинского освидетельствования и других процедур, в том числе, проверки навыков вождения.

Сегодня этого не происходит, и иностранные граждане пользуются национальными правами, выданными бессрочно. При этом, как подчеркивает юрист, их состояние здоровья и водительские навыки "остаются непрозрачными".

В проекте есть норма, значительно упрощающая жизнь автолюбителям, имеющим в собственности прицеп. Сегодня им необходимо получать дополнительную водительскую категорию. По планам разработчиков, если у гражданина уже есть категория B, и он получил еще CE (грузовик с прицепом), нужная категория BE у него появится автоматически при условии, что стаж управления легковой машиной составляет не менее одного года.

"В целом, данные поправки продиктованы жизнью, а некоторые разработаны на основе многочисленных обращений автолюбителей. Планируется, что они вступят в силу с 1 сентября 2023 года", — заключил юрист.