Путин перед выступлением на ПМЭФ обсудит с бизнесменами вопросы развития автопрома
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с представителями бизнеса и членами правительства, чтоб обсудить вопросы развития российского автопрома.
Эта встреча пройдет за день до пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, где выступит глава государства. Юбилейный XXV ПМЭФ пройдет в Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
СЛОЖНОСТИ
Большинство иностранных автоконцернов на данный момент приостановили поставки и производство машин в России. Это связано как с логистическими проблемами, так и с политической позицией. В том числе — в легковом сегменте — немецкие BMW, Volkswagen, французский Renault, а также японские Toyota и Nissan. Российские производителей легковых автомобилей также испытывают трудности из-за отсутствия комплектующих.
Однако за пару дней до встречи губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью РИА Новости заявил, что заводы Nissan, Hyundai и Toyota в Петербурге планируют возобновить работу при восстановлении цепочек поставок автокомпонентов.
Власти приняли ряд решений, чтобы снизить негативные последствия и обеспечить их работу в условиях санкций. Так, в частности, Минпромторг РФ предложил перенести уплату утилизационного сбора автоконцернами на декабрь 2022 года в качестве меры поддержки российского автопрома в условиях санкций.
Курирующий отрасль вице-премьер Юрий Борисов сообщил о выделении порядка 30 миллиардов рублей на поддержку автопрома. Однако ранее Борисов говорил, что российский автопром из-за санкций будет вынужден перейти на выпуск отчасти устаревших моделей, но эта мера — временная и не повлияет на потребительские характеристики автомобилей. При этом, по его словам, сотрудничество с новыми поставщиками и открытие новых логистических коридоров в будущем создаст благоприятные условия для стабильной работы российского автопрома.
И ВОЗМОЖНОСТИ
Помимо выстраивания новых логистических цепочек Россия также ищет другие варианты развития автопрома. Так, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что сейчас обсуждается с несколькими китайскими автоконцернами возможность их участия в автомобильных предприятиях РФ. При этом названия компаний министр не озвучил.
Московские власти решили возобновить выпуск автомобиля "Москвич". В середине мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — Москве.
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на московском заводе планируется производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" — сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобили.
Правительство Москвы намерено обеспечить заказом предприятие вместе с московскими компаниями такси и каршеринга, чтобы у завода было четкое понимание перспектив.
https://auto.1prime.ru/auto/20220616/837183325.html