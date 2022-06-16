МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с представителями бизнеса и членами правительства, чтоб обсудить вопросы развития российского автопрома. Россия унифицирует базовые радиоэлектронные компоненты для автопрома

Эта встреча пройдет за день до пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, где выступит глава государства. Юбилейный XXV ПМЭФ пройдет в Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

СЛОЖНОСТИ

Большинство иностранных автоконцернов на данный момент приостановили поставки и производство машин в России. Это связано как с логистическими проблемами, так и с политической позицией. В том числе — в легковом сегменте — немецкие BMW, Volkswagen, французский Renault, а также японские Toyota и Nissan. Российские производителей легковых автомобилей также испытывают трудности из-за отсутствия комплектующих.

Однако за пару дней до встречи губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью РИА Новости заявил, что заводы Nissan, Hyundai и Toyota в Петербурге планируют возобновить работу при восстановлении цепочек поставок автокомпонентов.

Власти приняли ряд решений, чтобы снизить негативные последствия и обеспечить их работу в условиях санкций. Так, в частности, Минпромторг РФ предложил перенести уплату утилизационного сбора автоконцернами на декабрь 2022 года в качестве меры поддержки российского автопрома в условиях санкций.

Курирующий отрасль вице-премьер Юрий Борисов сообщил о выделении порядка 30 миллиардов рублей на поддержку автопрома. Однако ранее Борисов говорил, что российский автопром из-за санкций будет вынужден перейти на выпуск отчасти устаревших моделей, но эта мера — временная и не повлияет на потребительские характеристики автомобилей. При этом, по его словам, сотрудничество с новыми поставщиками и открытие новых логистических коридоров в будущем создаст благоприятные условия для стабильной работы российского автопрома.

И ВОЗМОЖНОСТИ

Помимо выстраивания новых логистических цепочек Россия также ищет другие варианты развития автопрома. Так, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что сейчас обсуждается с несколькими китайскими автоконцернами возможность их участия в автомобильных предприятиях РФ. При этом названия компаний министр не озвучил.

Московские власти решили возобновить выпуск автомобиля "Москвич". В середине мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — Москве.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на московском заводе планируется производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" — сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобили.

Правительство Москвы намерено обеспечить заказом предприятие вместе с московскими компаниями такси и каршеринга, чтобы у завода было четкое понимание перспектив.