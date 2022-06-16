Песков прокомментировал предложение Силуанова пересадить чиновников на Lada
Песков заявил о своей готовности пересесть на Lada
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение министра финансов, сообщил, что как и все госслужащие, он к этому готов.
Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил на сессии ПМЭФ, что власти должны взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос. В качестве примера было предложено пересадить чиновников на Lada.
"Вы знаете, я готов как госслужащий ко всему. И каждый госслужащий у нас готов ко всему", — отметил Песков, подчеркнув, что Силуанов может выдвинуть этот вопрос, если посчитает целесообразным.