МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение министра финансов, сообщил, что как и все госслужащие, он к этому готов. Президент "АвтоВАЗа" рассчитывает на спрос на антисанкционную Lada Granta

Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил на сессии ПМЭФ, что власти должны взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос. В качестве примера было предложено пересадить чиновников на Lada.

"Вы знаете, я готов как госслужащий ко всему. И каждый госслужащий у нас готов ко всему", — отметил Песков, подчеркнув, что Силуанов может выдвинуть этот вопрос, если посчитает целесообразным.