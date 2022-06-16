МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщил, что рассчитывает на спрос со стороны россиян на антисанкционную комплектацию Lada Granta. Силуанов предложил пересадить чиновников на Lada

По словам бизнесмена, потребителям необходимо время чтобы привыкнуть к новой реальности на рынках, новым ценам.

"Мы рассчитываем, что как раз часть наших покупателей будет обладать свободными ресурсами для того, чтобы приобрести автомобиль такой базовой, антисанкционной комплектации и сегодня это самая недорогая, низкая цена среди всех остальных автомобилей новых, которые есть в России", — подчеркнул Соколов.

Соколов также сообщил, что "АвтоВАЗ" рассчитывает вновь запустить производство обновленной Lada Vesta в Ижевске в начале 2023 года.

Однако президент "АвтоВАЗа" отметил, что компания прогнозирует падение продаж легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в 2022 году.

"Мы присоединяемся к тому прогнозу, который сделал Минпромторг — это падение рынка чуть более 50%. Общий объем — порядка 750 тысяч автомобилей с учетом уже произведенных и проданных в 2022 году", — заявил Соколов.