Президент "АвтоВАЗа" рассчитывает, что Lada Granta будет пользоваться спросом в России
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщил, что рассчитывает на спрос со стороны россиян на антисанкционную комплектацию Lada Granta.
По словам бизнесмена, потребителям необходимо время чтобы привыкнуть к новой реальности на рынках, новым ценам.
"Мы рассчитываем, что как раз часть наших покупателей будет обладать свободными ресурсами для того, чтобы приобрести автомобиль такой базовой, антисанкционной комплектации и сегодня это самая недорогая, низкая цена среди всех остальных автомобилей новых, которые есть в России", — подчеркнул Соколов.
Соколов также сообщил, что "АвтоВАЗ" рассчитывает вновь запустить производство обновленной Lada Vesta в Ижевске в начале 2023 года.
Однако президент "АвтоВАЗа" отметил, что компания прогнозирует падение продаж легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в 2022 году.
"Мы присоединяемся к тому прогнозу, который сделал Минпромторг — это падение рынка чуть более 50%. Общий объем — порядка 750 тысяч автомобилей с учетом уже произведенных и проданных в 2022 году", — заявил Соколов.
https://auto.1prime.ru/auto/20220616/837193007.html