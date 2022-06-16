МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Меры стимулирования спроса на автомобили в РФ обсудят на совещании с участием президента РФ Владимира Путина, сейчас спрос на них упал из-за высоких цен, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках ПМЭФ. Президент "АвтоВАЗа" рассчитывает на спрос на антисанкционную Lada Granta

"Будет совещание у президента по автопрому, будем предлагать в том числе меры стимулирования рынка. Сказать сейчас, какой это будет объем и по каким направлениям, — это будет окончательно принято решение после совещания у президента, мы на это рассчитываем. Но мы должны думать в первую очередь об этом — стимулирование спроса, чтобы появился платежный спрос", — добавил он.

При этом Мантуров отметил, что речь идёт о мерах стимулирования на краткосрочную перспективу.

"В остатках у производителей и дилеров автомобили сегодня есть, их никто не раскупает сильно. Вопрос в цене. А будут снижать дилеры или автопроизводители эту цену — на этот вопрос я не отвечу. Они закладывают свои издержки, которые понесли, свои издержки, которые понесут с учётом того, что им нужно содержать инфраструктуру. Сказать окончательно, какая будет цена и по каким категориям автомобилей, сложно", — пояснил министр.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.