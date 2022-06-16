СТРЕЛЬНА, 16 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что надо создать подходы к развитию автопрома в России, основа — качественные и доступные автомобили для граждан. Российский лидер проводит совещание по вопросам развития автомобильной промышленности. Мантуров оценил необходимость стимулирования спроса на автомобили

Президент отметил, что нельзя замыкаться на текущих проблемах отрасли.

"Сейчас особенно важно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный долговременный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых потребности граждан в качественных и доступных автомобилях, запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйства в части автотехники, включая дорожную, строительную и коммунальную технику", — добавил президент.

Он также считает, что ключавые параметры автомобильной промышленности в России должны быть независимы от зарубежных поставок.

Президент отметил, что ряд партнеров российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с российского рынка рынка, что уже нашло своё отражение в показателях выпуска. В таких условиях, добавил он, важно обеспечить работу предприятий и сохранение трудовых коллективов.

"Наиболее важными я вижу сейчас две задачи. Первое — обеспечить работу автомобильных заводов в России, их снабжение необходимыми компонентами. Сохранить занятость коллектива квалифицированных специалистов", — сказал Путин на совещании по развитию автопрома.