Путин назвал основой развития автопрома России качественные и доступные автомобили
СТРЕЛЬНА, 16 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что надо создать подходы к развитию автопрома в России, основа — качественные и доступные автомобили для граждан. Российский лидер проводит совещание по вопросам развития автомобильной промышленности.
Президент отметил, что нельзя замыкаться на текущих проблемах отрасли.
"Сейчас особенно важно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный долговременный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых потребности граждан в качественных и доступных автомобилях, запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйства в части автотехники, включая дорожную, строительную и коммунальную технику", — добавил президент.
Он также считает, что ключавые параметры автомобильной промышленности в России должны быть независимы от зарубежных поставок.
Президент отметил, что ряд партнеров российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с российского рынка рынка, что уже нашло своё отражение в показателях выпуска. В таких условиях, добавил он, важно обеспечить работу предприятий и сохранение трудовых коллективов.
"Наиболее важными я вижу сейчас две задачи. Первое — обеспечить работу автомобильных заводов в России, их снабжение необходимыми компонентами. Сохранить занятость коллектива квалифицированных специалистов", — сказал Путин на совещании по развитию автопрома.
https://auto.1prime.ru/auto/20220616/837198709.html