СТРЕЛЬНА, 16 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минпромторга Денису Мантурову внимательно посмотреть на ситуацию с ценами на легковые автомобили и пообещал вернуться к обсуждению этого вопроса осенью. Путин рассказал о подходах к развитию автопрома

"Главное — нужно обеспечить доступность автомобилей для граждан. Прошу министра промышленности тоже на это посмотреть внимательно, в том числе и с коллегами из других наших ведомств", — сказал Путин.

Также он отметил, что цены на металл падают, и это должно отразиться на ценах на легковые автомобили для россиян — они должны быть доступными.

"Сейчас особого внимания требует, конечно, рынок легковых автомобилей, на котором образовался дефицит предложения и резко возросли цены. Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах", — сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.

Он также предложил вернуться к обсуждению этого вопроса осенью.