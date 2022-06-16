СТРЕЛЬНА, 16 июн — ПРАЙМ. Принято решение о выделении 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили, сообщил журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам совещания у главы государства по вопросам развития автопрома. Путин поручил изучить ситуацию с ценами на легковые автомобили

"Была поставлена задача президентом обновить стратегию развития автопрома за 2 месяца, чтобы окончательно определиться с мерами поддержки, в том числе на ближайшую трехлетку", — сказал министр.

"Что касается этого года, принято решение о выделении 20,7 млрд рублей на поддержку спроса. В первую очередь, это возобновление по автокредитованию — 10,2 млрд рублей, 4,9 млрд рублей — на льготный лизинг, 2,6 млрд рублей — на скидки по электрическому транспорту, и 3,3 млрд рублей — на газомоторную технику", — сообщил министр.

По словам Мантурова, "это то, что должно быть реализовано в ближайшее время, чтобы простимулировать рынок именно той продукцией, которая беспрепятственно производится и может быть поставлена нашим потребителям". "Это в первую очередь важно и для физических лиц, в части доступности кредитов, и для малого и среднего бизнеса, имея в виду лизинг техники на газомоторном топливе", — сказал Мантуров.