МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. "Камаз" прогнозирует падение рынка тяжелых грузов (массой 14-40 тонн) в РФ в 2022 году на 30-40% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин во время брифинга на ПМЭФ. "Камаз" перевел часть сотрудников на "трехдневку"

"Рынок грузовиков в нашем сегменте, по нашим оценкам, на 30-40% упадет", — сказал он.

В прошлом году рынок тяжелых грузовиков, по оценке компании, составил 79 тысяч штук.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.