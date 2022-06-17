МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о разработке в стране основных критических электронных автокомпонентов, на это выделен значительный объем средств. Путин поручил доложить о работе по импортозамещению в автопроме

Чернышенко подчеркнул, что Россия владеет технологиями в области электронных автокомпонентов, подчеркнул Чернышенко в интервью РИА Новости, добавив, что в настоящий момент происходит расширение производства, поэтому возникла необходимость создания инфраструктуры.

Вице-премьер отметил, что отечественные критические электронные автомобильные компоненты могут быть более совершенными, чем зарубежные аналоги. Под развитие данной отрасли предусмотрено значительное финансирование.

Кроме того, Чернышенко сообщил о планах вывести российскую электронику в мировые лидеры по качеству и объемам производства, в том числе в области автомобильной промышленности.

Отмечается, что поставлена задача "создать в автоэлектронике достаточный промышленный потенциал и не просто импортозаместить иностранные наработки, а вывести российскую электронику по объемам производства и качества в мировые лидеры". Однако часть компонентов будет импортной, заметил Чернышенко.

По словам вице-премьера, в настоящий момент ряд автомобилей, таких как "Москвич" и "Аурус", переориентируются на отечественную электронную промышленность.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.