МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. МИНПРОМТОРГ РФ РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СПРОСА НА АВТОМОБИЛИ ЗАРАБОТАЮТ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ, ВКЛЮЧАЯ ЛЬГОТНЫЕ АВТОКРЕДИТЫ — МАНТУРОВ НА ПМЭФ

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