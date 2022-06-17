С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Все иностранные автопроизводители заявили о готовности вернуться в Россию после снятия или смягчения санкций, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме. Минпромторг: программы поддержки спроса автомобилей могут заработать скоро

"Все автопроизводители, я говорю про западных производителей, все декларируют желание вернуться на российский рынок, перезапустить свои заводы, как только санкции будут смягчены", — сказал Алиханов, отвечая на вопрос об итогах совещания по автопрому у президента РФ Владимира Путина.

Он уточнил, что западные автопроизводители заявили об этих намерениях своим российским партнерам.