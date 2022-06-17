МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla начал волну сокращений. Об этом сообщил портал Electrek со ссылкой на источники. СМИ: Маск сократит штат Tesla на 10% и приостановит найм

По данным Electrek, Tesla вчера начала новую волну увольнений, среди потерявших работу много сотрудников в Северной Америке из команд по продажам и поставкам. Портал отметил, что волна затронула работников как с с фиксированным окладом, так и с почасовой оплатой.