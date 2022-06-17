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Electrek: Tesla начала волну сокращений
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Американский производитель электромобилей Tesla начал волну сокращений. Об этом сообщил портал Electrek со ссылкой на источники. По данным Electrek, Tesla вчера начала новую волну... ПРАЙМ, 17.06.2022
авто, бизнес, новости, tesla, сша, увольнения
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla начал волну сокращений. Об этом сообщил портал Electrek со ссылкой на источники.
По данным Electrek, Tesla вчера начала новую волну увольнений, среди потерявших работу много сотрудников в Северной Америке из команд по продажам и поставкам. Портал отметил, что волна затронула работников как с с фиксированным окладом, так и с почасовой оплатой.