МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Автомобильные бренды "Волга" и "Победа" могут возродить в России, у отечественного автопрома есть такие планы, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В России разрабатывают основные критические электронные автокомпоненты

"Могу приоткрыть чуть-чуть те планы, которые есть у нашего автопрома. Это, во-первых, что уже не секрет то, что будет производиться "Москвич"… У коллег есть планы возрождения бренда "Волга" или "Победа" или и то, и то", — отметил министр в интервью РБК.

"На разных площадках может быть реализовано, с учётом того, что есть опция, но такие планы есть", — добавил он.