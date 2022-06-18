МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас положительно оценил планы по возрождению в России автомобильных брендов "Волга" и "Победа". В России планируют возродить автомобильные бренды "Победа" и "Волга"

В России планируется возродить автомобильные бренды "Волга" и "Победа". Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на Lada.

"Хочу сказать, что "Волга" и "Победа" вселяют больше оптимизма чем Lada. Я всё-таки за Мантурова, а не за Силуанова", — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Клишас также ранее написал после предложения главы Минфина, что в Совфеде ждут Силуанова на Lada.

Отвечая на пожелание митрополита Клинского Леонида (Горбачева) о том, что сенатора ждут с Победой на Волге, Клишас ответил: "меня всегда ждите только с Победой, на Волге, на Енисее, на Ниле у Вас, Владыка".