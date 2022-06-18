МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. МИНЦИФРЫ ЛЕТОМ НАМЕРЕНО ЗАПУСТИТЬ СЕРВИС ЭЛЕКТРОННОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ — ШАДАЕВ РИА НОВОСТИ НА ПМЭФ
Новость дополняется
https://auto.1prime.ru/auto/20220618/837222732.html
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. МИНЦИФРЫ ЛЕТОМ НАМЕРЕНО ЗАПУСТИТЬ СЕРВИС ЭЛЕКТРОННОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ — ШАДАЕВ РИА НОВОСТИ НА ПМЭФ
Новость дополняется
https://auto.1prime.ru/auto/20220618/837222732.html