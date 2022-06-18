С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Некоторые иностранные автопроизводители готовы уже в ближайшее время возобновить работу в Калужской области, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава региона Владислав Шапша. В Совфеде одобрили планы по производству автомобилей "Волга" и "Победа"

В Калужской области три автомобильных завода — "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", "ПСМА Рус" и "Вольво".

"Сейчас у нас ведутся переговоры со всеми автопроизводителями, которые нацелены на то, чтобы возобновить деятельность этих предприятий", — сказал Шапша.

"Трудно говорить о сроках (возобновления работы), потому что это очень сложный, комплексный процесс. Я не буду называть компании, но некоторые (автопроизводители) собираются в ближайшее время возобновить работу, другие — понимают, что в этом году им это вряд ли удастся, но они предпринимают все усилия, чтобы как можно скорее начать работу", — добавил он.

Глава региона отметил, что сегодняшняя приостановка предприятий, прежде всего, связана с нарушением логистических цепочек и поставок комплектующих.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума