С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" на следующей неделе проведет конференцию с поставщиками, на которой обсудит варианты снижения стоимости на автомобили Lada, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Минцифры намерено запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей

"На совещании по автопрому прозвучало предложение президента, чтобы автопроизводители подумали о снижении стоимости… Уже на следующей неделе вместе с руководством "АвтоВАЗа" мы предполагаем провести совместную конференцию поставщиков… Обсудим этот вопрос, который был затронут президентом в ходе совещания", — сказал Азаров.

Он напомнил, что автомобили подорожали, в том числе, из-за роста стоимости металла, сейчас же идет коррекция цены.

Азаров также заявил, что "АвтоВАЗ" не отказывается от планов по разработке новых моделей и платформ, компания сфокусирует внимание на импортозамещении.

"Другое дело, что коррекция, которая сейчас произошла, фокусирует внимание инженерно-конструкторского коллектива именно на импортозамещении тех узлов и агрегатов, которые использовались в предыдущий период", — отметил Азаров.

Он добавил, что отдельные комплектующие поставляются и будут поставляться из дружественных стран. "Но это не отменяет задачу, что мы должны иметь свои технологии для того, чтобы не зависеть по критическим узлам и агрегатам от поставок из-за рубежа. И то, что Lada Granta 8 июня первая сошла, здесь тоже есть уже значительный успех инженерного коллектива "АвтоВАЗа", — отметил Азаров.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

По словам Азарова, "АвтоВАЗ" работает над тем, чтобы в ближайшие месяцы возобновить производство по ряду моделей, кроме Lada Vesta.

"Больше ясности будет уже к концу следующей недели. По разным моделям разные степени локализации и, соответственно, зависимость от поставки импортных комплектующих… Поэтому на сегодняшний день наиболее сложно просматривается перспектива Lada Vesta, по всем остальным моделям сейчас ведется интенсивная проработка того, что в ближайшие месяцы запуск сборочных производств возобновить", — сказал Азаров.

"АвтоВАЗ" 8 июня возобновил производство на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.