МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. За езду на автомобиле с механической коробкой передач могут оштрафовать тех, кто получал права, в которых стоит отметка "АТ". С 2014 года у тех, кто обучается в автошколе, появился выбор на какой трансмиссии обучаться и сдавать экзамены: на автоматической или механической. При этом те, кто выбрал механическую трансмиссию, могут управлять автомобилем, как на механике, так и на автомате, а те, кто автоматическую — только на автомате. Об этом рассказывает агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Водителей предупредили, что нельзя делать с коробкой “автомат”

Раньше, по его словам, возможности выбирать не было. "На практике, количество тех, кто начал выбирать автоматическую коробку передач было в разы меньше, потому что это менее универсальный вариант.

Сказать, что в России автомат — более распространенная трансмиссия тоже нельзя. Возможно в больших городах, где уровень благосостояния выше, автомобили с автоматической коробкой передач пользовались большей популярностью, но в регионах более ходовым вариантом всегда оставалась механика", — поясняет юрист.

"Тем, у кого в правах стоит отметка АТ, запрещено управлять автомобилями с механической трансмиссией — это нарушение ПДД, поэтому для них существует единственный законный вариант — пройти заново обучение на механике, сдать на ней экзамены и получить новые права без отметки",- утверждает Гусятников.

Если же водителя с отметкой АТ в правах поймают за управлением автомобилем с механической коробкой передач, то его ждет штраф, в соответствии со ст. 12.7 КоАП РФ, от 5 до 15 тысяч рублей. При этом его действия будут классифицированы как управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права, заключил эксперт.