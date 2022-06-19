Юрист Гусятников: водителей с отметкой "АТ" в правах могут оштрафовать за езду на механике
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. За езду на автомобиле с механической коробкой передач могут оштрафовать тех, кто получал права, в которых стоит отметка "АТ". С 2014 года у тех, кто обучается в автошколе, появился выбор на какой трансмиссии обучаться и сдавать экзамены: на автоматической или механической. При этом те, кто выбрал механическую трансмиссию, могут управлять автомобилем, как на механике, так и на автомате, а те, кто автоматическую — только на автомате. Об этом рассказывает агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Раньше, по его словам, возможности выбирать не было. "На практике, количество тех, кто начал выбирать автоматическую коробку передач было в разы меньше, потому что это менее универсальный вариант.
Сказать, что в России автомат — более распространенная трансмиссия тоже нельзя. Возможно в больших городах, где уровень благосостояния выше, автомобили с автоматической коробкой передач пользовались большей популярностью, но в регионах более ходовым вариантом всегда оставалась механика", — поясняет юрист.
"Тем, у кого в правах стоит отметка АТ, запрещено управлять автомобилями с механической трансмиссией — это нарушение ПДД, поэтому для них существует единственный законный вариант — пройти заново обучение на механике, сдать на ней экзамены и получить новые права без отметки",- утверждает Гусятников.
Если же водителя с отметкой АТ в правах поймают за управлением автомобилем с механической коробкой передач, то его ждет штраф, в соответствии со ст. 12.7 КоАП РФ, от 5 до 15 тысяч рублей. При этом его действия будут классифицированы как управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права, заключил эксперт.
https://auto.1prime.ru/auto/20220619/837209025.html