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В Москве начали выдавать автомобильные номера с серией 977
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Московские водители начали получать автомобильные номера с новой серией – 977, передает телеграм-канал столичной Госавтоинспекции. "С сегодняшнего дня <…> автомобилям будут... ПРАЙМ, 21.06.2022
авто, бизнес, новости, москва, автомобили
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Московские водители начали получать автомобильные номера с новой серией – 977, передает телеграм-канал столичной Госавтоинспекции.
"С сегодняшнего дня <…> автомобилям будут присваиваться государственные регистрационные знаки с новым кодом региона "977", — говорится в сообщении.
Уточняется, что номера с кодом 799 продолжат выдаваться до тех пор, пока не будут полностью израсходованы.