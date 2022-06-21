МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Московские водители начали получать автомобильные номера с новой серией – 977, передает телеграм-канал столичной Госавтоинспекции. Центр Москвы частично перекроют 25 июня для празднования выпускного

"С сегодняшнего дня <…> автомобилям будут присваиваться государственные регистрационные знаки с новым кодом региона "977", — говорится в сообщении.

Уточняется, что номера с кодом 799 продолжат выдаваться до тех пор, пока не будут полностью израсходованы.