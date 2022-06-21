МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении закон, согласно которому граждане, въезжающие в Россию из Донбасса, а также с Украины на личных автомобилях могут не оформлять полис ОСАГО в течение 90 дней после пересечения границы. В Москве начали выдавать автомобильные номера с серией 977

Уточняется, что автомобили должны быть зарегистрированы на территории ДНР, ЛНР или Украины. Если лицо, въехавшее в РФ и не оформившее ОСАГО в этот в трехмесячный период (но не позднее 31 декабря 2022 года), станет виновником аварии, потерпевший сможет после соответствующей проверки получить компенсацию от Российского союза автостраховщиков (РСА) для возмещения вреда жизни, здоровью или имуществу.

Кроме того, закон вносит изменения в норму, согласно которой страховщик по ОСАГО должен перечислять в стабилизационный резерв разницу между своими доходами и расходами за отчетный период, если она превышает 5%. Сейчас это происходит до достижения этим резервом величины, равной 10% размера страхового резерва произошедших, но незаявленных убытков, сформированного страховщиком для осуществления страхового возмещения по ОСАГО.

Закон будет распространяться на правоотношения, возникшим с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.