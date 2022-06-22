МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Параллельный импорт новых автомобилей как система работать в РФ не будет из-за множества проблем и нюансов, в целом это не массовая история, сказал РИА Новости автоэксперт, директор "Автостата" Сергей Целиков. ФАС: параллельный импорт в Россию должен охватывать все категории товаров

В начале мая в стране заработал механизм параллельного импорта (без разрешения правообладателя), в перечень попали в том числе автомобили. Однако в последние дни среди игроков отрасли появилась информация — с импортом машин есть проблемы: в частности, по техрегламенту таможенного союза необходимо одобрение типа транспортного средства, которое сейчас генеральным импортером не выдается, с подобными сведениями согласился и собеседник агентства.

"Есть куча нюансов по автомобилям, предназначенным для разных рынков. Условно, в Эмираты идут машины с двумя кондиционерами и практически без отопителя, потому что там всегда жарко — нет зимы, комплектации другие. Возить через Казахстан тоже проблемы: чтобы вывезти автовоз машин, нужно найти несколько человек казахов, поставить автомобили на учет на них, все оформить — это очень сложно. Дальше, импортеры, которые под санкциями — условно Volkswagen — он следит за казахскими дилерами, чтобы машины сюда не перемещались", — рассказал Целиков.

"На мой взгляд в данной ситуации это массово работать вообще не будет. В индивидуальном порядке кто-то что-то будет завозить, но как система параллельный импорт — это нереальная история", — отметил автоэксперт.

Что касается подержанных автомобилей, то, как напомнил Целиков, никто из официальных дилеров и ранее не возил их в РФ. Почти 90% машин с пробегом ввозились через Дальний Восток и были в основном праворульными.

"Из Европы тоже начали возить, хотя, конечно, там проблемы: то банки не принимают оплату, то логистика — граница сейчас практически закрыта для автовозов, надо через порты. Все усложнилось, подорожало. Построить все это как процесс в ближайшее время не получится. В индивидуальном порядке — да, у нас "голь на выдумки хитра", люди будут всячески пытаться привезти. Курс доллара очень благоприятствует", — добавил автоэксперт.

При этом Целиков уточнил, что наладить параллельный импорт автозапчастей — вполне реально, больших проблем с перестройкой логистики не будет.