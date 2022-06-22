МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Автоконцерн Toyota сократил свой мировой производственный план на следующий месяц на 50 тысяч автомобилей, до 800 тысяч, из-за нехватки полупроводников и перебоев в цепочках поставок. Об этом говорится в пресс-релизе компании. "АвтоВАЗ" обсудит с поставщиками варианты снижения стоимости машин

"Ожидается, что глобальный объем производства в июле составит около 800 тысяч единиц (около 250 тысяч единиц в Японии и 550 тысяч единиц за рубежом). Мы пересмотрели глобальный план производства примерно на 50 тысяч единиц по сравнению с тем, который был предоставлен нашим поставщикам в начале года", — отмечают представители автоконцерна, подчеркивая возможность дальнейшего сокращения плана производства из-за нехватки полупроводников и распространения коронавируса.