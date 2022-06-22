МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Банк России в связи с подорожанием запчастей планирует расширить коридор базового тарифа ОСАГО на 26% для разных категорий водителей, для неаккуратных базовый тариф повысится до 7535 рубля, следует из сообщения регулятора. Госдума временно освободила въезжающих с Украины и Донбасса от ОСАГО

"Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев предлагается расширить на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей", — говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Таким образом, для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны", — поясняется там же.

Необходимость корректировки базовых тарифов подтверждена актуарными расчетами, которые учитывают актуальные данные о стоимости запчастей. Самые "бьющиеся" при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%, следует из обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков. Исходя из этих справочников рассчитывается размер страхового возмещения по ОСАГО, также объясняет ЦБ. В Москве начали выдавать автомобильные номера с серией 977

В условиях резкого подорожания запчастей новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных, считает регулятор.

Ранее Банк России уже неоднократно расширял тарифный коридор ОСАГО для большей индивидуализации тарифа, чтобы каждый водитель платил за страховку с учетом характеристик, отражающих именно его уровень риска. Так, в сентябре 2020 года тарифный коридор расширился на 10% в обе стороны. В результате средняя премия по ОСАГО в 2021 году увеличилась на 1,85% по сравнению с 2020 годом, напоминают в ЦБ.

Общественное обсуждение проекта указания по новым тарифам продлится до 28 июня.