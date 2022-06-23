МОСКВА, 23 июня — ПРАЙМ. Немецкий концерн BMW в четверг сообщил об официальном начале производства на новом заводе в Китае с инвестициями в 15 млрд юаней (2,24 млрд долларов). Таким образом автопроизводитель наращивает темпы производства электромобилей, сообщило агентство Рейтер. Эксперт усомнился в успешности параллельного импорта новых автомобилей

Завод Lydia, третье предприятие BMW по сборке автомобилей в Китае, расположенное в городе Шэньян на северо-востоке провинции Ляонин, увеличит годовой объем производства BMW на крупнейшем в мире автомобильном рынке до 830 000 против 700 000 автомобилей в 2021 году, уточнила компания.

По словам представителей BMW, завод спроектирован таким образом, чтобы иметь возможность производить электромобили с аккумуляторными батареями только в соответствии с рыночным спросом на гибких производственных линиях.

Первой моделью, которая сойдет с конвейера завода Lydia, станет i3, полностью электрический спортивный седан среднего размера, заявили в BMW. Эта модель расширит ассортимент электромобилей BMW для китайских клиентов до 13 в следующем году.

Tesla и китайские автопроизводители, такие как BYD, доминируют на процветающем рынке электромобилей в Китае, продажи которых выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Тем временем короли эпохи двигателей внутреннего сгорания, такие как General Motors и Volkswagen, отстают.

Почти четверть автомобилей, проданных в Китае за первые пять месяцев этого года, работали на аккумуляторах, согласно данным Китайской ассоциации производителей автомобилей.

BMW в первом квартале продала 208 507 автомобилей в Китае, своем крупнейшем рынке, что на 9,2% меньше, чем год назад. Об этом свидетельствует отчетность компании.