ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — ПРАЙМ. Почти в четыре раза больше на Дальнем Востоке продается автомобилей с пробегом, чем в целом по России, где на каждую проданнную новую машину приходится шесть авто с пробегом, в ДФО на один новый автомобиль продается 24 "пробежных", сообщил на конференции "﻿Авито Авто" во Владивостоке исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов. Эксперт усомнился в успешности параллельного импорта новых автомобилей

По словам эксперта, динамика рынка новых легковых автомобилей и автомобилей с пробегом — "интересная, важная цифра", показывающая соотношение рынков, и в настоящее время данные по России и Дальнему Востоку отличаются больше, чем обычно.

"Сегодня на каждый новый автомобиль (в целом по России — ред.) продается почти шесть автомобилей с пробегом. Ообычно, эта цифра находится на уровне трех… В ДФО это соотношение всегда достаточно серьезно отличалось от того, что происходило по стране… у нас сегодня соотношение — 24", — сказал Удалов, принимавший участие в конференции по видеосвязи.

Он добавил, что падение рынка новых автомобилей в ДФО составило 42%, и эта цифра "чуть больше, чем в целом по стране". Рынок автомобилей с пробегом "чувствует себя чуть хуже" общероссийских показателей, снизившись до 22%, (126 тысяч автомобилей).

Самые популярные марки автомобилей на Дальнем Востоке и в целом по России также отличается, но общероссийский лидер присутствует в первой "тройке" в ДФО.

"По Дальнему Востоку лидируют Toyota с таким серьезным доминированием, то есть почти половина автомобилей — это Toyota — 46%, Nissan —12% и LADA, которая доминирует в целом по стране, она находится на третьей позиции 9%", — добавил эксперт.