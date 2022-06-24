МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Существующие правила дорожного движения сложны для понимания и устарели, — к такому выводу пришли участники круглого стола, организованного Общественной палатой. Об этом сообщают "Известия". Эксперты составили список автомобилей злостных нарушителей ПДД

На круглом столе отмечалось, что 35% процентов виновников ДТП, оправдывают свои действия, ссылаясь на несуществующие нормы ПДД, при этом в правилах дорожного движения с 2013 года было внесено 39 пакетов поправок, включавших в себя свыше 120 нововведений.

Начальник управления стратегической оптимизации дорожного движения ЦОДД Москвы Андрей Мухортиков в качестве примера сложности правил привел круговое движение: водители часто не знают, как правильно проезжать круг, так как это сформулировано в ПДД "сложно и мудрено".