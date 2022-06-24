МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Toyota Camry и BMW X5 пользуются у россиян наибольшим спросом в своих ценовых сегментах среди представленных на "Авито" автомобилей, и спрос превышает предложение, сообщил РИА Новости старший аналитик "Авито Авто" Алексей Ткачук. Путин поручил изучить ситуацию с ценами на легковые автомобили

"Из автомобилей, которые представлены на "Авито Авто", наиболее популярны в своих сегментах BMW X5, Toyota Camry. Модели пользуются достаточно большим спросом, и спрос превышает предложение — желающих купить больше. Также популярны Toyota Land Cruiser Prado и Мercedes-Вenz", — сказал Ткачук.

По словам аналитика, на Toyota Camry (массовый сегмент), Toyota Land Cruiser Prado (более высокий сегмент в аналогичной линейке), BMW X5, Мercedes-Вenz (премиум-сегмент) запросов контактов, звонков среди российских пользователей больше, чем их представлено.

При этом, по данным "Автостата", автоконцерны самых популярных по запросам россиян автомобилей в целом входят и в топ продаж в своих ценовых сегментах на Дальнем Востоке. Объём продаж новых легковых автомобилей в премиальном сегменте ДФО возглавляет Lexus — 185 штук, Mercedes-Вenz — 141, BMW — 59. Среди автомобилей с пробегом тройка лидеров не изменилась — на первом месте Lexus — 3447 штук, далее Мercedes-Вenz — 931 и BMW — 575.

В массовом сегменте в ДФО Toyota в целом лидирует и среди новых автомобилей, и автомобилей с пробегом.