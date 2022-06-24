МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Россияне в мае разместили больше всего объявлений о продаже новых автомобилей корейского производства, цифра от общего количества составила 26,7%, среди предложений "пробежных" машин лидерами оказались отечественные автомобили с 24%, сообщил РИА Новости старший аналитик "Авито Авто" Алексей Ткачук. Аналитик назвал марки легковушек, за которыми охотятся автомобилисты

"В России по количеству предложений о продаже новых автомобилей по странам происхождения бренда в мае лидируют корейские автомобили — 26,7% рынка. Среди автомобилей с пробегом в России на первом месте отечественные автомобили — 24% рынка, на втором месте из Японии. На Дальнем Востоке было больше всего предложений о продаже автомобилей из Японии — 83%, Германии — 6,7%, США — 3,6% и Республики Корея — 2,7%", — сказал Ткачук.

По его данным, в Дальневосточном федеральном округе на "Авито" размещены 40 тысяч предложений о продаже б/у автомобилей, из них 25 тысяч — это объявления из Приморского края.

Лидером объёма продаж автомобилей с пробегом в массовом сегменте на Дальнем Востоке за пять месяцев, по данным "Автостата", является Toyota — 62 854 штуки, на втором месте Nissan — 15 551, далее Honda —15 290. Топ среди новых автомобилей также возглавляет Toyota — 1183 штуки, LADA — 674 и Kia — 539.