МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Стоимость покупки нового автомобиля в США в июне грозит достигнуть рекордного максимума. Автопроизводители, столкнувшись с дефицитом сырья, поднимают цены, чтобы удовлетворить стабильный спрос. Это следует из появившегося в пятницу отраслевого обзора консалтинговых фирм J.D. Power и LMC Automotive. Глава МВФ призвала отменить ограничительные пошлины

Согласно обзору, в июне за покупку автомобиля потребителям придется выложить 45 844 доллара – на 14,5% больше, чем в прошлом году.

"Машины по-прежнему быстро распродаются, и значительное количество автомобилей заказываются или приобретаются покупателями до того, как они поступят в дилерские автоцентры", – отметил в заявлении Томас Кинг, президент подразделения данных и аналитики в J.D. Power.

Спрос потребителей, вероятно, останется "гораздо выше" предложения, однако по автоотрасли могут ударить растущие процентные ставки и опасения насчет экономики, добавил Кинг.

Розничные продажи новых машин в июне, как ожидается, упадут на 18,2% и достигнут 965 300, говорится в обзоре.

Годовые темпы общих продаж новых автомобилей в США, скорректированные на сезонность, в июне, предположительно, составят 13,1 млн единиц, что на 2,3 млн единиц меньше, чем годом ранее.

Согласно обзору, мировые продажи машин в этом году, скорее всего, останутся на прежнем уровне – 81,4 млн, пока на объемы влияют дефицит микросхем и локдауны в Китае.