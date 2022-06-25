МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Российские водители рассказали о своих необычных привычках: разговаривать с автомобилем, парковаться на любимом месте и фотографировать красивые цифры на приборной панели, говорится в исследовании "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Аналитик рассказал, какие новые авто чаще всего предлагают в России

"Если говорить о необычных привычках российских автолюбителей, то 50% респондентов после посещения торговых центров убирают тележки со стоянки, чтобы не поцарапать другие авто. 42% стараются парковаться в одном любимом месте, а более трети опрошенных (36%) признались, что разговаривают со своей машиной", — говорится в исследовании, проведенном на основании опроса 1500 автовладельцев со всей России с возможностью выбора нескольких ответов.

Привычка фотографировать красивые цифры километража на приборной панели есть у 11% участников исследования, еще 11% запоминают номера автомобилей рядом, на случай, если кто-то поцарапает авто. "[Еще] 10% покупают кофе по пути в одном любимом кафе, а 3% опрошенных стучат по капоту перед началом поездки, чтобы удостовериться, что под ним не спрятался кот или какое-то другое животное", — выяснили аналитики.

В числе полезных привычек самой часто встречающейся стала компактная парковка — ее придерживаются 77% респондентов. Еще 63% пропускают на дороге всех, кто попросит, 50% уступают неуверенным водителям. Чуть меньше автолюбителей осматривают авто перед поездкой (47%), прогреваю двигатель в любое время года (44%), тщательно чистят авто от снега зимой (41%), отмечают места аварий или дорожные работы в навигаторе (10%) и сохраняют записи чужих ДТП с регистратора для полиции (5%).

Напротив, самым популярном вредным способом вести себя за рулем стало управление машиной одной рукой — так делает почти половина (49%) опрошенных. Почти каждый четвертый (27%) курит в машине, четверть (25%) отпускают язвительные замечания в адрес других водителей или пешеходов, а 23% пользуются гаджетами за рулем.

"Еще 22% автовладельцев очень редко моют автомобиль, так как не видят в этом смысла, 16% громко слушают музыку, а 2% выбрасывают мусор из окна авто. Нашлись и те, кто признался, что значительно превышает скорость на открытых участках дороги и не пристегивается", — заключили аналитики.