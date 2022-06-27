МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. "Соллерс Груп" Вадима Швецова продала свой пакет в 76,7% акций "Соллерс Авто" компании "Альтер Инвест", основанной менеджментом автоконцерна, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к "Соллерсу".

Автомобили Hyundai Solaris на стоянке завода в Ленинградской области.

Аналитик рассказал, какие новые авто чаще всего предлагают в России

Сделка закрыта 24 июня и была денежной, исходя из рыночной оценки активов, заявил собеседник издания.

Швецов постепенно снижал вовлеченность в управлении концерна после ухода в 2019 году с поста гендиректора. "Он не принимал участие в отраслевых совещаниях, сконцентрировавшись на других подразделениях "Соллерс Груп", в том числе логистике, и новых проектах — как электрокаршеринг с "Русгидро", — отмечает источник. Кроме того, решение Швецова объясняется необходимостью смены стратегии концерна, который ориентировался на совместные предприятия с иностранными игроками. При этом продажа пакета не связана с возможными санкциями в отношении владельца, утверждает собеседник газеты.

Предположение, что Швецов опасается санкций, источники в отрасли выдвинули после совещания с представителями автопрома у президента РФ в ходе ПМЭФ. На нем "Соллерс Авто" представлял Николай Соболев. Допускалось, что отсутствие Швецова связано с его отходом от оперативного управления — в последний раз он участвовал в совещании в Кремле в 2020 году. Они также говорят об общей "усталости" из-за постоянной неопределенности в автопроме, предполагается, что Швецов мог на этом фоне сконцентрироваться на других проектах.

!Toyota Camry нравится угонщикам больше других авто

Аналитик назвал марки легковушек, за которыми охотятся автомобилисты

Новые владельцы будут развивать активы, но вместо СП Ford, Isuzu и Mazda рассматривают другие варианты взаимодействия с иностранными компаниями, в том числе с китайскими автоконцернами. Также продолжится работа над сервисами мобильности, уточнил источник.

ООО "Альтер Инвест" зарегистрировано 17 июня, 39,5% принадлежат главе УАЗа и "Соллерс Форд" Адилю Ширинову, еще 35,5% у гендиректора "Соллерс Авто" и "Соллерс Груп" Николая Соболева, 20% у заместителя гендиректора "Соллерс Авто" Зои Каики, 5% — у заместителя гендиректора по правовым вопросам "Соллерс Авто" Виктора Хвесеня. Вадим Швецов владел "Соллерс" с 2007 года.