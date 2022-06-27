МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Средний размер кредитов на новые автомобили и на автомобили с пробегом вырос в России на 1,1% в мае по сравнению с апрелем и составил 1,23 миллиона рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Аналитик рассказал, какие новые авто чаще всего предлагают в России

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2022 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,23 миллиона рублей. Это на 1,1% больше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце (в апреле 2022 года — 1,21 миллиона рублей). Таким образом, после почти двух месяцев снижения, в мае данный показатель немного вырос", — подсчитали аналитики.

Наиболее заметная положительная динамика средней величины кредита по сравнению с предыдущим месяцем среди крупнейших 30 субъектов РФ по объемам выдачи кредитов этого типа была зафиксирована в Калужской (+15,7%) и Омской (+10,8%) областях, Алтайском крае (+10,1%), а также в Нижегородской (+10%) и Кемеровской (+9,5%) областях. При этом средний размер автомобильного кредита, напротив, снизился в Тульской области (-10,7%), Ставропольском крае (-8,8%), а также в Оренбургской (-5,9%), Московской (-5,3%) и Вологодской (-3,7%) областях.

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос на 3,2% и 0,6% соответственно.

Самый большой средний размер выданных автомобильных кредитов был отмечен в Москве (1,82 миллиона рублей), Московской области (1,51 миллиона), Петербурге (1,47 миллиона), а также в Красноярском (1,35 миллиона) и Краснодарском (1,33 миллиона) краях.

"Рост был отмечен на фоне некоторого восстановления сегмента автокредитов в мае по отношению к "шоковым" марту-апрелю. Так, увеличение числа выданных в мае автокредитов составило 53,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Во многом это связано с отложенным спросом со стороны заемщиков. Кроме того, Банк России продолжает активно снижать ключевую ставку, что удешевляет и кредиты, и займы", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.