МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Акционеры японской компании Nissan Motor Co Ltd на состоявшемся сегодня ежегодном общем собрании отклонили предложение, которое привело бы к раскрытию многолетнего соглашения с Renault SA, владеющей 43% Nissan. СМИ: Швецов продал "Соллерс Авто" топ-менеджменту

В преддверии годового общего собрания акционеров один из инвесторов предложил объявить Renault материнской компанией Nissan, что по закону заставило бы опубликовать соглашение, которое раскрывает подробности о капитале и деловом альянсе автопроизводителей.

Отсутствие публикации не позволяет акционерам обсуждать альянс, который, следовательно, остается "неравноправным", считает этот инвестор. Nissan владеет лишь 15% акций Renault без права голоса.

Наблюдатели ожидали, что противодействие со стороны французского автопроизводителя помешает этой инициативе. Тем не менее, Nissan в прошлом месяце заявила, что раскроет содержание соглашения в своем годовом отчете по ценным бумагам в той мере, в какой это не нарушает обязательства по конфиденциальности.

Полное раскрытие Генерального соглашения о восстановлении альянса пролило бы свет на масштаб 23-летнего партнерства, сформированного, когда Renault спасла Nissan от банкротства. Эта сделка уже давно служит источником напряженности, поскольку позволяет Renault увеличить свое участие в управлении Nissan.

В 2016 году в альянс вошла японская компания Mitsubishi Motors Corp. Позднее альянс пережил кризис после отстранения его основателя Карлоса Гона в 2018 году на фоне финансового скандала. С тех пор автопроизводители пообещали объединить больше ресурсов и теснее работать над созданием электромобилей.

Тем не менее, Renault в апреле заявила, что готова обсуждать любые варианты — включая возможный публичный листинг своего подразделения электромобилей, когда речь идет о перестройке бизнеса в ответ на стремительную электрификацию автомобильной промышленности.

Nissan — пионеру в области электромобилей, выпустившему в 2010 году модель Leaf, — пока еще слишком рано рассматривать возможность выделения своего подразделения электромобилей, заявил в прошлом месяце ее операционный директор.