МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Французский производитель автомобильных запчастей Valeo и немецкий автопроизводитель BMW заключили соглашение о поставках Valeo новых систем помощи при вождении для готовящейся серии электромобилей BMW. Об этом говорится в пресс-релизе французской компании. В Госдуме предложили новые меры для поддержки автопрома

Отмечается, что Valeo и BMW Group заключили крупное соглашение, в рамках которого Valeo предоставит контроллер домена ADAS, датчики и программное обеспечение для парковки и маневрирования для предстоящего поколения платформы BMW "Neue Klasse", запуск которого намечен на 2025 год.

Оснащенная одними из самых мощных автомобильных процессоров на рынке, система Neue Klasse, разработанная Valeo, BMW Group и Qualcomm, способна в режиме реального времени получать отображение и понимание окружающей обстановки, а также интерьера автомобиля, а новые функции и обновления будут добавляться на протяжении всего жизненного цикла автомобиля, также уточняет компания.