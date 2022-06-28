ХЕЛЬСИНКИ, 28 июн — ПРАЙМ. Финский производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres с крупнейшим производственным активом в российском Всеволожске Ленинградской области принял решение покинуть российский рынок, следует из сообщения компании. Владелец Guinness и Baileys уходит с российского рынка

"Совет директоров Nokian Tyres сегодня принял решение о контролируемом уходе с российского рынка", — говорится в сообщении.

В связи с конфликтом на Украине и последующим ужесточением санкций против РФ продолжение деятельности Nokian Tyres plc в России нецелесообразно, уточняется в сообщении.

"Подготовка к выходу начнется немедленно, и компания оценит различные варианты. Процесс будет осуществляться с учетом интересов местных сотрудников и законодательства", — подчеркивается в сообщении. Финский производитель лифтов Kone продаст свой российский бизнес

В рамках этого процесса Nokian Tyres отразит обесценение российских активов на сумму около 300 миллионов евро во втором квартале 2022 года. С учетом обесценения стоимость чистых активов Nokian Tyres в России и Белоруссии на 31 мая 2022 года составит около 400 миллионов евро.

"Чтобы обеспечить поставки своей продукции, Nokian Tyres продолжает наращивать мощности на своих заводах в Финляндии и США, а также приняла решение инвестировать в совершенно новые мощности в Европе. В начале года компания объявила о прекращении инвестиций в российский завод", — добавляется в сообщении.

Nokian Tyres работает в России с 2005 года. В 2021 году около 80% шин для легковых автомобилей компании производилось в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" составляло около 20% от чистых продаж Nokian Tyres.

"С сегодняшнего дня Андрей Пантюхов, возглавлявший бизнес-направление Nokian Tyres в России и Азии, больше не является членом команды менеджеров Nokian Tyres", — указывается в сообщении.

Nokian Tyres — крупный производитель шин для сложных климатических условий. Компания занимается разработкой и производством легковых шин, шин для коммерческого и грузового транспорта, а также индустриальных шин для тяжелой техники. Выпуск шин на собственных заводах ведётся в городах Нокиа в Финляндии (6 миллионов шин в год), российском Всеволожске Ленинградской области (14 миллионов шин в год) и запущенном в октябре 2019 года заводе в американском Дейтоне. Также компания размещает заказы на производство шин под своим брендом на сторонних предприятиях.

В 2021 году чистый объем продаж компании составил 1,7 миллиарда евро, в компании работает около 4,9 тысячи человек. Акции Nokian Tyres котируются на бирже Nasdaq Helsinki.