МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Дефицит новых автомобилей в РФ по ряду моделей сохраняется и более того — остро ощущается, несмотря на общие складские запасы у импортеров, сообщили РИА Новости дилеры. Bloomberg: на Западе начинается тотальный дефицит популярных продуктов

Как ранее выяснило РБК, на логистических терминалах в Подмосковье сейчас находится около 30 тысяч новых автомобилей.

По оценке ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), это небольшое количество, запас всего на несколько месяцев. "Дефицит автомобилей никто не отменял. Существенно снизился ряд доступных моделей. Скорее всего, среди тех 30 тысяч новых машин на складах есть автомобили в резерве под корпоративные контракты… Причем стоит понимать, что эти машины могут быть отправлены дилеру в любой город. Они предназначены не только для Москвы и области", — пояснили в ассоциации.

В РОАД отметили, что у дилеров также есть запасы на собственных складах, хотя в объёме всего рынка они несущественные. Машины с логистических терминалов импортеров по ряду брендов не выкупаются сразу же. Это в том числе связано с непростой ситуацией в авторитейле и как следствие — маленьким горизонтом планирования, подчеркнули в ассоциации.

"Дефицит автомобилей сейчас ощущается достаточно остро. Самые топовые и востребованные автомобили, которые были в свободной продаже, подходят к концу. Есть еще автомобили, которые дилеры не выставляют в шоу-румы, ожидая что в будущем смогут продать их более выгодно, но оценить их объем невозможно. Но я не думаю, что это значимые объемы, так как этим, как правило, занимаются дилеры с небольшим объемом продаж", — рассказал генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

По оценке топ-менеджера, в целом, складских запасов хватит до конца года, если ориентироваться на то, что в дилерских центрах еще будут автомобили, привезенные через официальные каналы.