Производство автомобилей в Великобритании выросло в мае на 13,3% после десяти месяцев снижения
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в мае увеличилось на 13,3% в годовом выражении, до 62,284 тысячи машин, это стало первым случаем роста после десяти месяцев снижения, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
При этом производство автомобилей для внутреннего рынка за прошлый месяц выросло на 39,5% в годовом выражении, до 11,134 тысячи, а автомобилей, направляемых на экспорт — на 8,9%, до 51,15 тысячи машин.
Рост наблюдается и по сравнению с предшествовавшим месяцем — в апреле в стране всего было произведено 60,55 тысячи автомашин.
С начала года выпуск автомобилей в Британии сократился на 23,2%, до 330,185 тысячи машин, в том числе для внутреннего рынка — на 4,5%, до 67,45 тысячи, на экспорт — на 26,9%, до 262,735 тысячи.
https://auto.1prime.ru/auto/20220630/837338699.html