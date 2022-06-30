МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в мае увеличилось на 13,3% в годовом выражении, до 62,284 тысячи машин, это стало первым случаем роста после десяти месяцев снижения, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Великобритания снизила объемы импорта газа из России на 75%

При этом производство автомобилей для внутреннего рынка за прошлый месяц выросло на 39,5% в годовом выражении, до 11,134 тысячи, а автомобилей, направляемых на экспорт — на 8,9%, до 51,15 тысячи машин.

Рост наблюдается и по сравнению с предшествовавшим месяцем — в апреле в стране всего было произведено 60,55 тысячи автомашин.

С начала года выпуск автомобилей в Британии сократился на 23,2%, до 330,185 тысячи машин, в том числе для внутреннего рынка — на 4,5%, до 67,45 тысячи, на экспорт — на 26,9%, до 262,735 тысячи.