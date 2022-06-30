МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Антироссийские санкции привели к перебоям в логистических цепочках и сложностям в поставках запчастей для легковых авто в нашу страну, но многие машины этот кризис прекрасно переживут, рассказал в эфире радио Sputnik президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он пояснил, современные машины, как и другая техника, неизбежно изнашиваются. Это связано с тем, что каждая деталь рассчитана в полноценном механизме имеет определенный срок работы.

В современных средствах передвижения изначально заложена программа постепенного устаревания. У всего есть свой срок службы, у каждой детали. Поэтому заявлять о надежности немецких машин нельзя, как и заявлять, что продукция японской Toyota не ломается. Это мифы.

"Не ломаются только самые простые, кондовые и не очень технологичные автомобили, где ломаться просто нечему", — считает он.

Такие простые, не самые "навороченные" машины способны "пережить" период дефицита запчастей в России. Гость радиостанции привел в пример рамные машины американского производства, оснащенные двигателями V8, которые были изготовлены в двухтысячных годах либо в конце прошлого 20 века. Они способны выдерживать "безумные нагрузки" даже не прибегая к регулярному обслуживанию, считает автоэксперт.

Зачастую старые модели американских машин — это бесхитростные технологии, простые двигатели и простые коробки передач.

Так как изначально детали в таких авто предназначались для работы тяжелейших условиях (ведь на американском рынке автовладельцы везут на техосмотр своих "ковбоев" очень неохотно и не на регулярной основе), то классический "американский стальной конь" может обойтись в кризисный период без запчастей.

Это еже распространяется и на машины Ford и Chevrolet тех лет.

Меньше всего проблем в нынешних условиях будет у владельцев китайских и корейских автомобилей, а также французского концерна Renault. Это связано с тем, что для них существует большое количество запчастей из Китая.