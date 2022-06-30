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В России появятся электронные водительские удостоверения
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МВД России планирует до конца этого года начать выдавать электронные водительские удостоверения, сообщил начальник ГИБДД Михаил Черников. "В этом году, я надеюсь, что мы... ПРАЙМ, 30.06.2022
авто, бизнес, новости, гибдд, водительские права
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. МВД России планирует до конца этого года начать выдавать электронные водительские удостоверения, сообщил начальник ГИБДД Михаил Черников.
"В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой, и у нас будет электронное водительское удостоверение", — рассказал он в ходе пресс-конференции.
Черников считает, что таким документом будет пользоваться большинство российских водителей.