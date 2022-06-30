МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. МВД России планирует до конца этого года начать выдавать электронные водительские удостоверения, сообщил начальник ГИБДД Михаил Черников. Названы новые функции водительских прав россиян

"В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой, и у нас будет электронное водительское удостоверение", — рассказал он в ходе пресс-конференции.

Черников считает, что таким документом будет пользоваться большинство российских водителей.