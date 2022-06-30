МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) принял решение выкупить обратно собственные акции на сумму до 2 миллиардов евро до декабря 2023 года, говорится в пресс-релизе компании. Valeo будет снабжать электромобили BMW системами помощи при вождении

"Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) приняла решение о программе обратного выкупа акций стоимостью до 2 миллиардов евро, выкупленные акции будут в основном аннулированы, что, соответственно, уменьшит акционерный капитал", — говорится в сообщении.

Эта программа была одобрена на ежегодном общем собрании акционеров в мае и подразумевает выкуп до 10% акционерного капитала в течение пяти лет. Первая программа, в размере 2 миллиардов евро, должна начаться в июле и завершиться не позднее декабря 2023 года.

Автоконцерн BMW производит автомобили марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклы, а также двигатели. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.