МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Подержанные автомобили в России дешевеют третий месяц подряд, в целом во втором квартале средняя цена на них снизилась на 25%, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец. Автоэксперт рассказал, какие автомобили способны "пережить кризис"

"Эксперты отмечают снижение цен на подержанные машины три месяца подряд. После рекордного подорожания в феврале-марте во втором квартале стоимость подержанных машин в среднем снизилась на 25%", — сообщила Погребец.

По ее словам, большего всего подержанные машины подешевели за апрель и май 2022 года. В апреле цены снизились на 16% к уровню марта, а в мае — еще на 12%. В июне падение цен на пробежные авто замедлилось: машины подешевели на 1,5% относительно мая, средняя цена по состоянию на 30 июня составила 838 тысяч рублей.

"Предложение на подержанные авто во втором квартале увеличилось на 3%, а спрос сократился на 30%. При этом продажи пробежных машин упали на 23% относительно первого квартала 2022 года", — рассказала Погребец.

Она уточнила, что самыми популярными автомобилями с пробегом во втором квартале стали Lada Priora со средней ценой 280 тысяч рублей, Toyota Corolla стоимостью 472 тысяч рублей и Lada Granta за 496 тысяч рублей.