МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Шведская автомобилестроительная компания Volvo Cars построит в словацком городе Кошице завод по выпуску электромобилей, стоимость инвестиции составляет 1,2 миллиарда евро. Об этом сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на минэкономики Словакии. Выпуск автомобилей в Британии начал расти впервые за десять месяцев

"Шведская компания Volvo Cars намерена к середине 2020-х годов увеличить число продаваемых ежегодно машин до 1,2 миллиона единиц. Достижению этой цели должно способствовать и строительство нового завода по выпуску электромобилей, который разместится на окраине города Кошице. Начало строительства предприятия запланировано на 2023 год, монтаж оборудования будет идти в течение 2024 года. Серийный выпуск электроавтомобилей нового поколения должен начаться в 2026 году. В пятницу об этом информировал журналистов минэкономики республики", — говорится в сообщении.