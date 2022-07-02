МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Наступившая жара влияет на автомобиль, и водителям необходимо учитывать этот фактор во время вождения. В жаркую погоду двигатель машины испытывает намного большую нагрузку, ведь перегретый воздух — менее плотный, а значит, в единице его объема содержится меньше кислорода. В результате снижается мощность силового агрегата, и водитель вынужден двигаться на повышенных оборотах, что особенно ярко проявляется у турбомоторов. Об этом рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев. В России появятся электронные водительские удостоверения

"Следовательно, при обгоне можно столкнуться с серьезной потерей динамики, — рассуждает он. — А значит, и обгон нужно осуществлять в ситуации, при которой вы гарантированно можете выполнить его безопасно и надежно".

Что касается городского трафика, то водители должны знать, что эффективное охлаждение двигателя возможно на скоростях выше 50 километров в час. В противном случае "многое зависит от работоспособности и эффективности вентилятора".

Кроме того, сейчас в воздухе присутствует большое количество пуха от тополей, который может забить радиатор системы охлаждения двигателя и существенно снизить его эффективность. Так что за чистотой радиатора нужно следить, предупреждает Васильев.

"Также повышенная температура воздуха приводит к тому, что асфальт нагревается до состояния, при котором он способен плавиться, — рассказывает он. — А это ведет к тому, что поведение автомобиля начинает быть похожим на движение по заснеженным, скользким зимним покрытиям. Естественно, что и шины, если речь не идет о специальных моделях, будут становиться слишком мягкими, в результате чего может ухудшиться их контакт с асфальтом".

Так что при температурах выше 30 градусов по Цельсию следует "двигаться спокойнее, увеличивать дистанцию до автомобилей, двигающихся перед вами, и тормозить с запасом и заранее". При этом, как утверждает специалист, стоит снижать нагрузку на тормозную систему, поскольку в условиях жары тормозные механизмы будут перегреваться, и их эффективность будет падать. Поэтому надо чаще использовать торможение двигателем. Естественно, в жару лучше уменьшать нагрузку на мотор за счет отключения вспомогательных систем, например — кондиционера и музыкальной системы. "Мотору станет легче, а вам — безопаснее", — уверяет автоэксперт.

При этом водителю необходимо контролировать собственное состояние, чтобы не допустить перегрева организма и последующего теплового удара, говорит он. "Если вы начинаете ощущать сонливость, замедленную реакцию, головную боль, учащение пульса и дыхания, важно принять меры для восстановления работоспособного состояния", — указывает Васильев. Часто для этого достаточно обильного питья простой или минеральной воды, говорит специалист.