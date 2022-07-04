МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Компания-грузоперевозчик Japan Auto Lines сообщила о возобновлении перевозок автомобилей в Россию после пожара на пароме "Ангара" с грузом машин у берегов Японии. Эксперты рассказали о снижении цен на подержанные автомобили

По сообщению JAL, автомобили были погружены в судно "Ольхон" а порту Майдзуру. Корабль прибудет во Владивосток 6 июля.

Отмечается, что в июле запланировано девять рейсов четырех судов с погрузкой в четырех портах Японии.