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Перевозчик JAL возобновил ввоз японских автомобилей в Россию
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Компания-грузоперевозчик Japan Auto Lines сообщила о возобновлении перевозок автомобилей в Россию после пожара на пароме "Ангара" с грузом машин у берегов Японии. По сообщению... ПРАЙМ, 04.07.2022
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Компания-грузоперевозчик Japan Auto Lines сообщила о возобновлении перевозок автомобилей в Россию после пожара на пароме "Ангара" с грузом машин у берегов Японии.
По сообщению JAL, автомобили были погружены в судно "Ольхон" а порту Майдзуру. Корабль прибудет во Владивосток 6 июля.
Отмечается, что в июле запланировано девять рейсов четырех судов с погрузкой в четырех портах Японии.