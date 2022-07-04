МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla увеличил производство и поставки машин во втором квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, но показатели по сравнению с предыдущим кварталом сократились, сообщается в релизе компании. Перевозчик JAL возобновил ввоз японских автомобилей в Россию

В апреле-июне производство машин Tesla выросло на 25,3% год к году, до 258 580 машин, квартальное снижение при этом составило 15,3%. Производство Model S и X составило только 16 411 машин, что в семь раз больше год к году и на 15,4% больше к первому кварталу. При этом машин Model 3 и Y было произведено 242 169 (рост на 18,7% год к году и снижение на 16,8% в квартальном исчислении).

За три отчетных месяца поставки составили 254 695 машин, что на 26,6% больше в годовом выражении и на 17,9% меньше в квартальном. Поставки Model S и X выросли в 8,6 раза год к году, до 16 162 машин, в квартальном выражении отмечен рост на 9,8%. Поставки Model 3 и Y увеличились в годовом выражении на 19,6%, а в квартальном снизились на 19,2%, до 238 533 машин.

Отмечается, что показатели были достигнуты в условиях перебоев в цепочках поставок и закрытия заводов, при этом показатель производства за июнь стал самым высоким месячным значением для компании.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.