ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Программы льготного автокредитования и лизинга планируется возобновить в июле, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Эксперты рассказали о снижении цен на подержанные автомобили

"С этого месяца", — сказал он в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2022", отвечая на вопрос о сроках возобновления программ.

По итогам совещания президента по автопрому, прошедшего в конце июня, было принято решение выделить 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили. В частности, 10,2 миллиарда — на возобновление автокредитования, 4,9 миллиарда — на льготный лизинг.

Министерство реализует две программы льготных автокредитов: "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Они позволяют ряду категорий граждан получить скидку от 10% до 25% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 миллиона рублей. Среди программ льготного лизинга: "Доступная аренда" (оперлизинг), "Российский тягач" (лизинг магистральных седельных тягачей), "Российский фермер" (поддержка сельхозпроизводителей) и "Свое дело" (поддержка МСП).