ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Серийное производство электрических мотоциклов Aurus Merlon планируется запустить в 2024 году, завил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров рассказал, когда стартуют программы льготного автокредитования

"В 2024 году", — ответил он на соответствующий вопрос в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2022".

Мантуров также добавил, что уже прокатился на электромотоцикле Aurus, новинка министру понравилась.

Согласно информации в официальном Telegram-канале Минпромторга, название мотоцикла выбрано неслучайно: Мерлон — это зубец Кремлевский стены, а мотоцикл создаётся для сопровождения официальных делегаций.

Разработчик новинки — ФГУП "НАМИ". Прототип электромотоцикла был представлен на международной выставке "Иннопром-2022". Отмечается, что работа над основными конструкторскими и дизайнерскими решениями уже завершена.

Мотоцикл Merlon способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды. Максимальная скорость — 200 км/ч, запас хода — 200 километров.