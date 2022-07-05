МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что цены на автомобили в стране будут постепенно снижаться в течение года. Перевозчик JAL возобновил ввоз японских автомобилей в Россию

"Сейчас цена, наоборот, стабилизируется, она не снизилась существенно, потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих… компании, чтобы не нести убытки, будут плавно "растягивать" изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка", — отмметил он.

По словам мантурова, потребитель не станет приобретать автомобили по высокой цене. Для адаптации рынка к такой ситуации Минпромторг принял меры поддержки спроса.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.