МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Министр промышленности и торговли России Денис мантуров заявил, что отечественный автопром начинает восстанавливаться, наихудшая точка уже пройдена в мае. Мантуров: цены на автомобили в России будут падать в течение года

Глава Минпромторга отметил в ходе международной выставки "Иннопром-2022", что по мере восстановления производственных возможностей "АвтоВАЗа", появления новых автомобилей на "Моторинвесте", "Москвичей" на "Автофрамосе" и так далее постепенно будет выводиться на рынок все больше новых автомобилей.

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